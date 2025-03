Polícia procura por criminoso que sequestrou uma mulher no estacionamento de um pet shop em SP JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 22h20 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia procura por um dos criminosos que sequestraram uma mulher de 45 anos no estacionamento de um petshop em São Paulo. A vítima ficou três horas em poder dos criminosos, até ser liberta pela polícia. Um dos sequestradores morreu baleado. As imagens mostram quando a cliente colocou a compra no banco do passageiro, deu a volta e quando ia entrar no carro, foi abordada por dois criminosos. A vítima só foi liberada porque um funcionário do estabelecimento viu as imagens do circuito e, pela placa do carro, conseguiu entrar em contato com o marido dela, que rastreou o telefone da esposa. Em seguida, ligou para a Polícia Militar para pedir ajuda e passar a localização da mulher em tempo real.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD