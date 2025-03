Policial aposentada é resgatada após sequestro em São Paulo Polícia prende um suspeito e procura outros dois envolvidos no crime JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h30 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial civil aposentada é libertada após ficar nove horas em um cativeiro em SP

Uma policial civil aposentada de 72 anos foi resgatada após passar nove horas em cativeiro na zona sul de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança que mostraram três homens encapuzados abordando a vítima em frente à sua residência. Ela foi levada para um local a cerca de sete quilômetros de sua casa e mantida refém durante toda a madrugada sob ameaça, enquanto os criminosos tentavam realizar movimentações financeiras ilegais nos aplicativos bancários da vítima.

A polícia foi alertada pela família e começou a monitorar as movimentações financeiras no celular da vítima. Por volta das seis da manhã, agentes da Delegacia Anti-Sequestro prenderam José Alisson da Silva Passos, de 22 anos. Ele revelou a localização do cativeiro, permitindo que a vítima fosse libertada sem ferimentos meia hora depois. Os outros dois suspeitos continuam foragidos e o carro da vítima ainda não foi localizado. O suspeito preso responderá por extorsão mediante sequestro.

Assista em vídeo - Policial civil aposentada é libertada após ficar nove horas em um cativeiro em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!