Preço alto do ovo deve se manter pelo menos até maio, dizem economistas

O ovo de galinha virou item de luxo na mesa do brasileiro. O alimento subiu mais de 15% em um mês. A explicação está em uma regra básica do mercado: a lei da oferta e da procura. Foi exatamente o que aconteceu com o ovo. Uma produção menor em um momento de consumo maior. Para especialistas, a alta deve se manter até maio, pelo menos. Até lá, é importante comparar os preços.

