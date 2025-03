Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman é sepultado em cerimônia pública Corpo foi velado na prefeitura com presença de autoridades e amigos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 00h12 (Atualizado em 28/03/2025 - 00h12 ) twitter

Corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, é enterrado nesta quinta (27)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi enterrado nesta quinta-feira. A cerimônia ocorreu no saguão da prefeitura da cidade, aberta ao público, com a presença de amigos e autoridades, incluindo Antonio Anastasia, Aécio Neves e o governador Romeu Zema. O presidente Lula enviou uma coroa de flores em homenagem. Após a cerimônia, um caminhão do Corpo de Bombeiros transportou o caixão até o cemitério, onde Fuad Noman foi sepultado no mausoléu da família. Ele faleceu aos 77 anos devido a complicações de um câncer no sistema linfático.

Assista em vídeo - Corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, é enterrado nesta quinta (27)

