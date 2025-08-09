Prefeitura de SP propõe bônus para guardas que recuperarem motos

A Prefeitura de São Paulo propôs um projeto de lei para recompensar guardas municipai com R$ 1.000 por moto recuperada.
O projeto já foi aprovado em primeiro turno e aguarda a segunda votação para entrar em vigor.
Mais de 18 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado, com 7 mil casos na capital entre janeiro e junho.
O prefeito Ricardo Nunes acredita que a medida ajudará a reduzir crimes e mortes relacionadas.
A Prefeitura de São Paulo apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei para recompensar guardas municipais com R$ 1.000 por cada motocicleta furtada ou roubada que recuperarem. O projeto já foi aprovado em primeiro turno e, se passar na segunda votação, entrará em vigor após a sanção do prefeito Ricardo Nunes.
Dados da Secretaria da Segurança Pública indicam que mais de 18 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado entre janeiro e junho, com mais de 7 mil casos na capital. A Guarda Civil já está autorizada a fiscalizar veículos na cidade.
O prefeito Ricardo Nunes vê a medida como uma forma de reduzir crimes e óbitos relacionados, integrando-se a estratégias mais amplas de combate à criminalidade. Carlos, vítima de roubo de moto na zona leste, apoia a iniciativa como um incentivo positivo para aumentar a segurança.
