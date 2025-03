Previsão de temporais em 450 municípios do Norte e Nordeste Chuvas intensas devem persistir até a segunda quinzena de março JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba como fica o tempo nesta sexta (7)

As chuvas intensas continuam a preocupar autoridades no Pará e Ceará, com previsão de persistirem até a segunda quinzena de março. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para cerca de 450 municípios nas regiões Norte e Nordeste devido ao risco de temporais. Capitais como Macapá, Belém e São Luís devem enfrentar fortes chuvas ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e temperaturas máximas de até 30 graus.

Em São Paulo , as chuvas serão isoladas e rápidas no final da tarde, sem previsão de alertas, com temperaturas podendo atingir até 32 graus. No centro-sul do país, o tempo firme prevalece, enquanto as nuvens carregadas se concentram no Norte e Nordeste. Além disso, a circulação de ventos e calor entre Acre, Mato Grosso e Amazonas favorece a ocorrência de temporais.

Regiões como Curitiba, Rio de Janeiro , Brasília , Salvador e Rio Branco terão temperaturas entre 26 e 33 graus. O litoral paulista terá dias ensolarados com máximas de até 28 graus e sem previsão de chuva.

Assista em vídeo - Saiba como fica o tempo nesta sexta (7)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!