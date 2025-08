Previsão do tempo para início de agosto no Brasil Chuva no Sul e possibilidade de garoa em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 21h09 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Alterações meteorológicas no Brasil no início de agosto.

Chuva e queda de temperaturas no Sul, com Curitiba registrando máxima de 14 graus.

Possibilidade de garoa em São Paulo pela manhã e pancadas de chuva à tarde, com temperaturas de até 18 graus.

Previsão de chuvas em várias regiões, incluindo Santa Catarina e Alagoas, com temperaturas chegando a 33 graus em Boa Vista e Manaus.

Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (5)

O início de agosto traz alterações meteorológicas em várias regiões do Brasil. No Sul, as instabilidades começam a enfraquecer e as temperaturas caem. Em Curitiba, o dia começa com chuva que diminui entre a tarde e à noite; a máxima será de apenas 14 graus. Em São Paulo, o tempo muda com possibilidade de garoa pela manhã e pancadas de chuva à tarde; a temperatura chega aos 18 graus.

Em Boa Vista pode chover à noite com temperaturas alcançando até 33 graus. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no Sul e parte do Centro-Oeste. Amanhã, uma frente fria provoca chuvas entre Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo. No Nordeste, ventos oceânicos formam temporais entre Alagoas e Pernambuco.

Porto Alegre deve registrar máxima de 16 graus à tarde. Belo Horizonte terá máxima de 23 graus; Cuiabá chegará aos 29; Salvador aos 27; e Manaus aos 33 graus. No Distrito Federal, o clima permanecerá estável nos próximos dias com máximas entre 27 e 28 graus. Em Joinville-SC, espera-se um dia nublado com chuva a qualquer momento.

