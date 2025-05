Previsão do tempo para sábado indica chuvas no sul do Brasil Frente fria trará chuvas ao sul enquanto outras regiões permanecem secas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h01 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h01 ) twitter

Neste sábado, o tempo seco prevalecerá nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste do Brasil. As capitais São Paulo, Campo Grande (MS) e Goiânia (GO) enfrentarão baixos índices de umidade. Uma frente fria associada a ventos quentes provocará chuvas intensas no Rio Grande do Sul, especialmente em Bagé, Uruguaiana e Pelotas. No Norte e Nordeste, os temporais continuarão no Amazonas, Roraima e litoral da Bahia. Na quarta-feira anterior, Bahia e Roraima foram os estados com maior registro de chuvas.

As temperaturas devem variar entre as capitais brasileiras com Porto Alegre alcançando até 28 graus, Rio de Janeiro até 32 graus, Brasília até 27 graus, Recife até 31 graus e Manaus até 30 graus. Em Santo Antônio do Descoberto (GO), o tempo seguirá firme e seco com calor de até 30 graus e umidade abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Em Fernandes-Tourinho (MG), a semana terminará quente e seca com temperaturas chegando a 31 graus no sábado.

