SP registra o terceiro dia mais chuvoso em 64 anos; veja a previsão do tempo para o fim de semana

Nesta sexta (24), a capital paulista registrou o terceiro dia mais chuvoso em 64 anos. O risco de chuva forte aumenta no Sudeste e permanece em alguns estados do Norte e Nordeste. Em São Paulo, as temperaturas devem chegar a 33 graus antes da chuva intensa com raios. No domingo (24), espera-se uma diminuição na temperatura para até 27 graus e aumento na intensidade das chuvas. As capitais Curitiba, São Luís e Belém também têm previsão de chuvas fortes à tarde com ventos de até 70 quilômetros por hora. O alerta é para alagamentos e deslizamentos nas regiões afetadas.