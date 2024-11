No próximo sábado (23), a previsão é de chuva forte em Sete Lagoas, Minas Gerais. O sol até pode aparecer durante a tarde, mas à noite, há previsão é de temporais. A máxima deve chegar a 23 °C. No domingo (24), o sol aparece a maior parte do dia, com possibilidade de chuva rápida no final da tarde. A temperatura máxima é de 24 °C.