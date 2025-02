Veja a previsão do tempo para este domingo (16) em todo o Brasil

Neste sábado (15), municípios do Pará registraram quase metade da chuva prevista para o mês. A previsão alerta para temporais em mais de 410 cidades nos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão, com instabilidades na metade norte do país. Temperaturas elevadas são esperadas no Centro-Oeste e Sudeste, com máximas de até 39 graus em Vitória e Rio de Janeiro. Em Cuiabá, a temperatura pode chegar a 35 graus, enquanto Porto Alegre, São Paulo e Salvador devem registrar 33 graus. O encontro de ventos entre Belém e Natal pode intensificar os temporais na região.



