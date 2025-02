Veja a previsão do tempo para este domingo (19) em todo o Brasil

Giovanna Risardo alerta para o domingo com clima quente e abafado de norte a sul do país. A chuva é esperada em boa parte do Brasil devido ao calor e à umidade. Florianópolis e Cuiabá têm risco de temporais à tarde, enquanto no Rio de Janeiro, a chuva será isolada no fim do dia. Um sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul aumentará a precipitação nos estados do Sul. Na região central, um corredor de umidade da Amazônia gerará instabilidades.