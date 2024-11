Veja a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Brasil

Para o fim de semana, há a possibilidade de temporais nas regiões Norte, Centro-Oeste e parte da região Sudeste. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden, colocou o Espírito Santo e a zona da mata mineira em alerta para deslizamentos. Em São Paulo, o sol volta neste sábado (23) e a previsão é de chuva passageira no fim do dia. No domingo (24), tempo firme.