Novembro foi marcado por chuvas acima da média em diversos municípios do Centro-Oeste e Sudeste do país. Para o último fim de semana do mês, a previsão é de mais chuva. As pancadas seguem de norte a sul do país. A umidade e a circulação de ventos na atmosfera vão espalhar nuvens carregadas, especialmente entre Mato Grosso e Minas Gerais.