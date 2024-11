O corredor de umidade que se forma entre a região Norte e Sudeste mantém a faixa central do Brasil na rota dos temporais. A chuva segue concentrada entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. No interior do país, a combinação entre calor e umidade favorece as pancadas de chuva sobre os estados do Centro-Oeste.