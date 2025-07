Propaganda enganosa em compras online quase dobra no Brasil Consumidores relatam discrepâncias entre anúncios e produtos recebidos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h13 ) twitter

Reclamações por propaganda enganosa em compras pela internet quase dobram nos últimos seis meses

Nos últimos seis meses, as queixas por propaganda enganosa em compras online quase dobraram no Brasil. Em São Paulo, uma consumidora comprou uma capa de celular que deveria ter ventosas, mas recebeu um produto com apenas a imagem delas. A Secretaria Nacional do Consumidor relatou um aumento significativo nas reclamações, com mais de 17 mil casos registrados no primeiro semestre no estado.

A prática de anunciar produtos de forma enganosa é considerada criminosa segundo o Código de Defesa do Consumidor. Consumidores têm direito a solicitar a devolução do produto em até sete dias após o recebimento. As leis brasileiras são aplicáveis mesmo quando as lojas têm sede fora do país, desde que possuam subsidiárias no Brasil.

O caso exemplifica uma tendência crescente onde consumidores enfrentam inconformidades entre anúncios e produtos entregues. A plataforma de vendas envolvida não respondeu aos contatos para esclarecimentos.

Assista ao vídeo - Reclamações por propaganda enganosa em compras pela internet quase dobram nos últimos seis meses

