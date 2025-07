Endividada, Portuguesa vira SAF e promete a entrega de dois terrenos públicos aos novos donos

Um dos clubes de futebol mais antigos e tradicionais de São Paulo está mergulhado em dívidas. A Portuguesa deve mais de R$ 500 milhões. Na esperança de quitar essa conta, transformou o clube em um SAF e prometeu entregar parte do patrimônio aos novos donos. O problema, no entanto, é que dois terrenos que entraram no negócio são públicos. Os bens pertencem à Prefeitura e ao Governo do Estado de São Paulo.



