Quadrilha usava doces para disfarçar drogas em São Paulo Operação revela uso de redes sociais para venda de entorpecentes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h44 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duas pessoas foram detidas em São Paulo por vender drogas disfarçadas em doces.

Polícia cumpriu mandados de busca e encontrou metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina.

Drogas eram escondidas em embalagens de doces e balas de goma populares entre crianças.

A quadrilha usava redes sociais e motoboys para a venda e entrega de entorpecentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas pessoas foram detidas em São Paulo, suspeitas de vender drogas disfarçadas em doces pela internet. A polícia cumpriu mandados de busca em três locais na região metropolitana, incluindo uma casa na zona leste onde foram encontradas metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina prontas para venda.

As drogas eram escondidas em embalagens de doces ou injetadas em balas de goma populares entre crianças. As investigações começaram em julho do ano passado após a apreensão de um celular que revelou mensagens sobre o esquema criminoso.

A quadrilha usava redes sociais para anunciar os produtos e motoboys por aplicativos para realizar entregas nas regiões da Grande São Paulo. As autoridades continuam investigando a origem das drogas e outros envolvidos na operação.

O que foi descoberto pela polícia em São Paulo?

Duas pessoas foram detidas por suspeita de vender drogas disfarçadas em doces pela internet.

‌



Quais substâncias foram encontradas durante a operação policial?

Foram encontradas metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina prontas para venda.

Como a quadrilha promovia a venda das drogas?

A quadrilha usava redes sociais para anunciar os produtos e motoboys por aplicativos para realizar as entregas.

‌



Quando as investigações sobre a quadrilha começaram?

As investigações começaram em julho do ano passado, após a apreensão de um celular que revelou mensagens sobre o esquema criminoso.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!