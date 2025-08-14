Quadrilha usava doces para disfarçar drogas em São Paulo

Duas pessoas foram detidas em São Paulo por vender drogas disfarçadas em doces.
Polícia cumpriu mandados de busca e encontrou metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina.
Drogas eram escondidas em embalagens de doces e balas de goma populares entre crianças.
A quadrilha usava redes sociais e motoboys para a venda e entrega de entorpecentes.
Duas pessoas foram detidas em São Paulo, suspeitas de vender drogas disfarçadas em doces pela internet. A polícia cumpriu mandados de busca em três locais na região metropolitana, incluindo uma casa na zona leste onde foram encontradas metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina prontas para venda.
As drogas eram escondidas em embalagens de doces ou injetadas em balas de goma populares entre crianças. As investigações começaram em julho do ano passado após a apreensão de um celular que revelou mensagens sobre o esquema criminoso.
A quadrilha usava redes sociais para anunciar os produtos e motoboys por aplicativos para realizar entregas nas regiões da Grande São Paulo. As autoridades continuam investigando a origem das drogas e outros envolvidos na operação.
