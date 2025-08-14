Logo R7.com
Quadrilha usava doces para disfarçar drogas em São Paulo

Operação revela uso de redes sociais para venda de entorpecentes

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Duas pessoas foram detidas em São Paulo por vender drogas disfarçadas em doces.
  • Polícia cumpriu mandados de busca e encontrou metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina.
  • Drogas eram escondidas em embalagens de doces e balas de goma populares entre crianças.
  • A quadrilha usava redes sociais e motoboys para a venda e entrega de entorpecentes.

 

Duas pessoas foram detidas em São Paulo, suspeitas de vender drogas disfarçadas em doces pela internet. A polícia cumpriu mandados de busca em três locais na região metropolitana, incluindo uma casa na zona leste onde foram encontradas metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina prontas para venda.

As drogas eram escondidas em embalagens de doces ou injetadas em balas de goma populares entre crianças. As investigações começaram em julho do ano passado após a apreensão de um celular que revelou mensagens sobre o esquema criminoso.

A quadrilha usava redes sociais para anunciar os produtos e motoboys por aplicativos para realizar entregas nas regiões da Grande São Paulo. As autoridades continuam investigando a origem das drogas e outros envolvidos na operação.

O que foi descoberto pela polícia em São Paulo?

Duas pessoas foram detidas por suspeita de vender drogas disfarçadas em doces pela internet.


Quais substâncias foram encontradas durante a operação policial?

Foram encontradas metanfetamina, LSD, êxtase e ketamina prontas para venda.

Como a quadrilha promovia a venda das drogas?

A quadrilha usava redes sociais para anunciar os produtos e motoboys por aplicativos para realizar as entregas.


Quando as investigações sobre a quadrilha começaram?

As investigações começaram em julho do ano passado, após a apreensão de um celular que revelou mensagens sobre o esquema criminoso.

