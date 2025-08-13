Quartas de final da Copa do Brasil têm confrontos definidos

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos em sorteio realizado nesta terça-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas de ida e volta estão programadas para os dias 27 de agosto e 11 de setembro.
O sorteio trouxe dois clássicos regionais emocionantes: Cruzeiro enfrentará Atlético-MG no clássico mineiro, enquanto Botafogo jogará contra Vasco no clássico carioca. Além disso, Corinthians medirá forças com Athlético-PR, e Fluminense enfrentará o Bahia. Os times que avançarem disputarão as semifinais. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense terão a vantagem de decidir em casa.
