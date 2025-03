‘Quem nos taxar, será taxado’, afirma Donald Trump no primeiro discurso ao Congresso americano JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 01h34 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h23 ) twitter

Na noite desta terça (4), Donald Trump falou para o Congresso americano. Republicanos e democratas compareceram em peso para acompanhar o primeiro discurso do presidente americano no parlamento neste segundo mandato. O tema escolhido por Trump foi "renovação do sonho americano". Ao falar sobre a necessidade de taxar importações, ele afirmou: "Quem nos taxar, será taxado". Veja também nesta edição do JR 24 Horas: temporal em Manaus (AM) provoca alagamentos, desabamentos e deixa feridos.

