Quinta-feira no Brasil com calor e risco de temporais Frente fria avança e traz instabilidade para diversas regiões brasileiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h03 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h03 ) twitter

Previsão do tempo: quinta (13) promete dia abafado e com chance de chuva intensa pelo Brasil

Nesta quinta-feira, o Brasil enfrentará um clima abafado com possibilidade de chuvas intensas em várias regiões. O avanço de uma frente fria pode causar temporais em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No Centro-Oeste, são esperadas pancadas de verão. Já no Norte do país, a previsão é de chuvas fortes, enquanto no Nordeste os temporais devem atingir principalmente o litoral.

Em São Paulo, as temperaturas não devem ultrapassar os 30ºC e há previsão de chuva. Recentemente, Santa Catarina, Pará, Maranhão e Ceará receberam grandes volumes de chuva, com instabilidades concentradas na região Norte. Porto Alegre deve registrar temperaturas amenas em torno de 23ºC. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 34ºC.

Ribeirão Preto continuará com calor até o final da próxima semana, com temperaturas entre 30ºC e 32ºC e chances de pancadas rápidas à tarde. Em Igaracy, Paraíba, o dia será quente com até 36ºC e alerta para baixa umidade do ar.

