Rajadas de vento causam estragos no Sul e Centro-Oeste Ciclone extratropical provoca ventos de quase 100 km/h e interrupções elétricas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h42 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h42 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ventos de quase 100 km/h causam estragos no Sul e Centro-Oeste do Brasil.

Ciclone extratropical provoca destelhamento de casas e quedas de energia, especialmente no Paraná e Santa Catarina.

Esperado que ciclone se afaste, mas pancadas de chuva podem ocorrer na noite de quinta-feira.

Interior do Brasil sofre com clima seco e altas temperaturas, com máximas chegando a 39 graus em Cuiabá.

Na quarta-feira, ventos intensos associados a um ciclone extratropical atingiram o Sul e parte do Centro-Oeste do Brasil, com rajadas chegando a quase 100 km/h. Este fenômeno resultou em destelhamento de casas e quedas de energia, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Para quinta-feira, espera-se que o ciclone se afaste para o alto mar, reduzindo as rajadas de vento. No entanto, a circulação dos ventos ainda pode trazer pancadas de chuva à noite em grande parte do Sul. Há previsão de chuvas fortes no sul de Mato Grosso do Sul e em várias áreas da Amazônia e Nordeste, com alerta para o litoral de Alagoas.

O interior do Brasil continua enfrentando clima seco e temperaturas elevadas. As previsões para algumas capitais incluem máximas de 25 graus em Curitiba, 29 em Belo Horizonte, 39 em Cuiabá, 28 em Natal e até 33 em Belém.

Quais regiões do Brasil foram mais afetadas pelos ventos fortes?

Os ventos intensos, associados a um ciclone extratropical, atingiram principalmente o Sul e parte do Centro-Oeste do Brasil, com os estados do Paraná e Santa Catarina sendo os mais afetados.

Que efeitos os ventos de quase 100 km/h causaram?

As rajadas de vento resultaram em destelhamento de casas e quedas de energia nos estados afetados.

O que se pode esperar para o clima nos próximos dias?

Na quinta-feira, espera-se que o ciclone se afaste para o alto mar, reduzindo as rajadas de vento, mas a circulação ainda pode trazer pancadas de chuva à noite em grande parte do Sul, além de chuvas fortes no sul de Mato Grosso do Sul e em áreas da Amazônia e Nordeste.

Como está o clima no interior do Brasil?

O interior do Brasil continua enfrentando clima seco e temperaturas elevadas, com previsões de máximas variando de 25 graus em Curitiba a 39 em Cuiabá.

