Rajadas de vento causam estragos no Sul e Centro-Oeste
Ciclone extratropical provoca ventos de quase 100 km/h e interrupções elétricas
Na quarta-feira, ventos intensos associados a um ciclone extratropical atingiram o Sul e parte do Centro-Oeste do Brasil, com rajadas chegando a quase 100 km/h. Este fenômeno resultou em destelhamento de casas e quedas de energia, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina.
Para quinta-feira, espera-se que o ciclone se afaste para o alto mar, reduzindo as rajadas de vento. No entanto, a circulação dos ventos ainda pode trazer pancadas de chuva à noite em grande parte do Sul. Há previsão de chuvas fortes no sul de Mato Grosso do Sul e em várias áreas da Amazônia e Nordeste, com alerta para o litoral de Alagoas.
O interior do Brasil continua enfrentando clima seco e temperaturas elevadas. As previsões para algumas capitais incluem máximas de 25 graus em Curitiba, 29 em Belo Horizonte, 39 em Cuiabá, 28 em Natal e até 33 em Belém.
Quais regiões do Brasil foram mais afetadas pelos ventos fortes?
Os ventos intensos, associados a um ciclone extratropical, atingiram principalmente o Sul e parte do Centro-Oeste do Brasil, com os estados do Paraná e Santa Catarina sendo os mais afetados.
Que efeitos os ventos de quase 100 km/h causaram?
As rajadas de vento resultaram em destelhamento de casas e quedas de energia nos estados afetados.
O que se pode esperar para o clima nos próximos dias?
Na quinta-feira, espera-se que o ciclone se afaste para o alto mar, reduzindo as rajadas de vento, mas a circulação ainda pode trazer pancadas de chuva à noite em grande parte do Sul, além de chuvas fortes no sul de Mato Grosso do Sul e em áreas da Amazônia e Nordeste.
Como está o clima no interior do Brasil?
O interior do Brasil continua enfrentando clima seco e temperaturas elevadas, com previsões de máximas variando de 25 graus em Curitiba a 39 em Cuiabá.
