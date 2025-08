Reabertura do caso Victoria Natalina levanta suspeitas de homicídio Polícia Civil investiga morte de jovem em excursão escolar em Itatiba JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h26 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h26 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Policia Civil de São Paulo reabriu as investigações sobre a morte de Vitória Natalini, ocorrida há quase dez anos.

O caso, inicialmente tratado como morte natural, agora é considerado um possível homicídio devido a novas evidências.

Duas pessoas já prestaram depoimento, e outras seis serão chamadas para esclarecer os fatos.

O caso será abordado no programa **DOC Investigação** da **RECORD**, com entrevistas e detalhes inéditos.

Polícia de SP reabre investigação sobre o caso da jovem Victoria Natalini, morta há quase dez anos

A Polícia Civil de São Paulo reabriu as investigações sobre a morte de Victoria Natalina, ocorrida há quase dez anos em Itatiba durante uma excursão escolar. Inicialmente considerada uma morte natural, a investigação agora trata o caso como possível homicídio após descobrir que testemunhas cruciais não foram ouvidas na época.

Victoria, com apenas 17 anos, foi encontrada morta em uma trilha dentro de uma fazenda no interior paulista. A decisão de reabrir o caso surgiu após novas evidências indicarem falhas na investigação inicial. Atualmente, duas pessoas já prestaram depoimento e outras seis serão chamadas para esclarecer os acontecimentos.

O enigma envolvendo a morte de Vitória será explorado em um episódio do programa DOC Investigação na RECORD, trazendo entrevistas exclusivas e detalhes inéditos sobre as novas descobertas no caso.

Assista ao vídeo - Polícia de SP reabre investigação sobre o caso da jovem Victoria Natalini, morta há quase dez anos

