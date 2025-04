Reconstituição do assassinato de Vitória Regina é realizada em Cajamar Único suspeito, Maicol Sales dos Santos, não participou da reconstituição JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h28 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h28 ) twitter

Polícia reconstitui assassinato da adolescente Vitória em Cajamar, SP

A Polícia Civil realizou a reconstituição do crime envolvendo a morte da adolescente Vitória Regina em Cajamar, na Grande São Paulo. Maicol Sales dos Santos, único suspeito detido, não participou do procedimento, pois obteve autorização judicial para se ausentar.

Durante a reconstituição, peritos e policiais refizeram os últimos passos de Vitória, baseando-se na confissão do suspeito, depoimentos de testemunhas e laudos da polícia científica. A família da vítima acompanhou de perto cada etapa do processo, buscando esclarecer as circunstâncias do crime.

As investigações indicam que Vitória foi abordada a caminho de casa, e o carro de Maicol foi visto na área na noite do crime. Segundo o suspeito, a adolescente foi morta a facadas durante uma discussão dentro do veículo. Laudos revelaram a presença de material genético da vítima no carro e na residência de Maicol, reforçando as evidências contra ele.

A defesa do suspeito optou por não se manifestar sobre o caso. A reconstituição não incluiu a casa do suspeito nem a área onde o corpo da adolescente foi encontrado.

