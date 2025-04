Ainda sem técnico, Corinthians avança em negociação com Dorival Júnior

Já se passaram seis dias e o Corinthians ainda está sem técnico. Dorival júnior, ex-técnico da seleção brasileira, está muito perto de assinar contrato com o cube, que espera anunciar oficialmente o novo comandante até esta quinta (24). Desde ontem, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, tem se reunido com o treinador, em Florianópolis. Dorival aceitou a proposta, mas antes de assinar contrato, precisa acertar a rescisão com a CBF.



