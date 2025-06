RECORD realiza cobertura especial do Cannes Lions na França Evento ocorre de 16 a 20 de junho com participação da emissora brasileira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h40 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD fará cobertura especial do maior festival de publicidade do mundo em Cannes, na França

A RECORD participará do Cannes Lions, o maior festival de publicidade do mundo, que acontece em Cannes, França, entre 16 e 20 de junho. A emissora oferecerá uma cobertura especial e multiplataforma, permitindo que o público brasileiro acompanhe de perto o evento. José Papa, ex-CEO do festival, colaborará com a RECORD na cobertura, trazendo histórias exclusivas e dos bastidores.

O Cannes Lions, realizado desde 1953, é uma referência global em criatividade e premia anualmente as melhores peças publicitárias. Com cerca de 30 mil peças competindo, o evento conta com a avaliação de 400 jurados internacionais. O troféu Leão de Ouro é um dos símbolos de excelência criativa mais cobiçados.

A presença da RECORD no festival coincide com a homenagem que o Brasil receberá como o país mais criativo do mundo. A emissora reforça sua conexão com as transformações e inovações do mercado publicitário global. Alarico Naves, superintendente comercial da RECORD, destaca a importância do evento para a emissora.

Assista ao vídeo - RECORD fará cobertura especial do maior festival de publicidade do mundo em Cannes, na França

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!