Neymar participa de leilão beneficente em SP e fala sobre chances de renovação com o Santos

Curado da Covid-19, Neymar participou, em São Paulo, de um leilão beneficente. No evento, o craque falou sobre as chances de renovação com o Santos. Sem a obrigação de se concentrar para o jogo contra o Fortaleza, porque está suspenso, primeiro ele despistou sobre a permanência no clube. Depois, se abriu um pouco mais e respondeu, em uma escala de zero a dez, sobre as chances de renovação. Assista!



