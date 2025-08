Refeições por quilo em São Paulo sobem quase 11% em um ano Inflação dos alimentos é principal fator do reajuste, segundo Procon JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h31 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Refeições por quilo em São Paulo aumentaram quase 11% em junho em comparação ao ano anterior.

A inflação dos alimentos é a principal razão para o reajuste, segundo o Procon.

O preço médio do quilo em restaurantes self-service é quase R$ 90,00, com um aumento acumulado de 59% desde janeiro de 2020.

Donos de restaurantes ajustam as opções para não perder clientes, esperando que a inflação desacelere no segundo semestre.

Preço das refeições por quilo sobe quase 11% em um ano, aponta Procon

Em junho, o preço das refeições por quilo em São Paulo aumentou quase 11% comparado ao mesmo mês do ano anterior, conforme levantamento do Procon de São Paulo. A inflação dos alimentos é apontada como a principal causa desse aumento.

Os consumidores valorizam a variedade de opções nos restaurantes self-service, mas sentem no bolso o impacto dos preços elevados. Mesmo com pratos menos cheios, o custo tem sido maior. Atualmente, o preço médio do quilo nesses estabelecimentos alcança quase R$ 90. Desde janeiro de 2020, quando a pesquisa começou, houve um aumento acumulado de 59%.

Para não perder clientes, donos de restaurantes têm ajustado as opções de proteínas e receitas. A expectativa é que a desaceleração da inflação dos alimentos no segundo semestre traga algum alívio para consumidores e proprietários.

Assista ao vídeo - Preço das refeições por quilo sobe quase 11% em um ano, aponta Procon

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!