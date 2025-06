Rio de Janeiro se prepara para cúpula do BRICS com novos planos de segurança Evento internacional contará com a presença de participantes de 37 países JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h29 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h29 ) twitter

BRICS: Prefeitura do RJ apresenta planos operacionais e de segurança para reunião

A cidade do Rio de Janeiro está em fase de preparação para a reunião do grupo BRICS, que reúne as principais economias emergentes do mundo. O evento contará com a participação de mais de 4 mil pessoas de 37 diferentes nações. A prefeitura divulgou diretrizes para a operação e segurança durante o evento.

O planejamento de segurança inclui uma simulação de emergência no terminal, destacando a presença de helicóptero e coordenação entre as forças de segurança locais. Além disso, as forças armadas também participarão para garantir a segurança dos chefes de estado presentes.

No que se refere às mudanças na infraestrutura, o Aeroporto Santos Dumont terá suas operações suspensas para voos comerciais, direcionando todos os voos domésticos para o Aeroporto do Galeão entre os dias 4 e 7 de julho. O Galeão está preparado para receber o aumento no tráfego aéreo.

O Museu de Arte Moderna no Aterro do Flamengo foi escolhido como o local principal para as reuniões do evento. A expectativa é que todas as medidas implementadas garantam o bom andamento das atividades planejadas.

