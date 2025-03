Rodovia Anchieta é liberada após carreta desgovernada causar desabamento de passarela Acidente interrompe tráfego por quase 15 horas; ninguém ficou ferido JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 00h28 (Atualizado em 15/03/2025 - 00h28 ) twitter

Rodovia Anchieta é liberada 15 horas depois de carreta desgovernada derrubar uma passarela

Uma carreta desgovernada derrubou uma passarela na rodovia Anchieta, bloqueando o tráfego por quase 15 horas. A via é crucial para o transporte entre São Paulo e o Porto de Santos. Apesar do impacto, não houve feridos.

O acidente ocorreu em Cubatão e exigiu guindastes e rompedores para remover os destroços. Câmeras de segurança registraram a queda da estrutura. O motorista envolvido relatou que seu caminhão começou a se mover sozinho após ele sair para verificar uma colisão com outro caminhão.

Durante a interdição, muitos motoristas ficaram presos no congestionamento e alguns passageiros optaram por caminhar pela serra. A autoridade portuária ajustou o recebimento de caminhões fora do horário agendado para normalizar o fluxo de veículos. O sistema rodoviário da região é um dos principais corredores logísticos do Brasil.

