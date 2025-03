Ronaldo Fenômeno desiste de candidatura à presidência da CBF Ex-jogador não obteve apoio necessário das federações para concorrer JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h45 ) twitter

Ronaldo Fenômeno desiste de concorrer à presidência da CBF

Ronaldo Fenômeno anunciou que desistiu de concorrer à presidência da CBF. Em suas redes sociais, ele afirmou que encontrou “23 portas fechadas” ao tentar obter apoio das 27 federações filiadas à Confederação Brasileira de Futebol. As federações justificaram a recusa com a satisfação pela atual gestão e o desejo de continuidade com uma possível reeleição.

Sem o apoio necessário das entidades, a candidatura de Ronaldo tornou-se inviável. A eleição para a presidência da CBF ainda não tem data definida, mas deve ocorrer até março do próximo ano.

