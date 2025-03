Rússia diz considerar como uma declaração de guerra o envio de tropas da UE para a Ucrânia JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 23h23 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h13 ) twitter

A Rússia afirmou, nesta quinta-feira (6), que o envio de tropas da União Europeia para a Ucrânia vai ser considerado como uma declaração de guerra. A ameaça aconteceu no mesmo dia em que líderes do continente anunciaram um plano para financiar o rearmamento do bloco. Os representantes dos países europeus concordaram em gastar quase R$ 5 trilhões em defesa. Cerca de 20 países já teriam demonstrado interesse em fazer parte da coalizão proposta pelo primeiro-ministro britânico. Keir Starmer disse que a Europa poderia oferecer garantias de segurança para a Ucrânia no pós-guerra. Essas decisões, no entanto, precisariam do apoio dos Estados Unidos e as conversas teriam que incluir a Rússia, que não poderia ditar as regras. No campo de batalha, um míssil russo atingiu um hotel na cidade natal do presidente da Ucrânia. Quatro pessoas morreram e 31 ficaram feridas.

