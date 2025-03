Rússia vê envio de tropas da UE à Ucrânia como declaração de guerra A ameaça russa ocorre em meio a plano europeu de rearmamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h00 ) twitter

Rússia diz considerar como uma declaração de guerra o envio de tropas da UE para a Ucrânia

A Rússia afirmou que o envio de tropas da União Europeia para a Ucrânia será considerado uma declaração de guerra. A declaração foi feita no mesmo dia em que líderes europeus anunciaram um plano para financiar o rearmamento do bloco com quase R$ 5 trilhões. A proposta inclui alterar regras fiscais para facilitar gastos militares. A Bélgica confirmou o envio de caças F-16, enquanto o Reino Unido busca apoio fora da União Europeia para formar uma coalizão. Cerca de 20 países demonstraram interesse em participar dessa coalizão.

O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, reagiu às declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre armas nucleares, considerando-as uma ameaça direta. Ele destacou que a presença militar europeia na Ucrânia será interpretada como um ato de guerra por Moscou.

