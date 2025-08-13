Logo R7.com
Sargento da Marinha baleada no RJ perde bebê

Grávida de quatro meses, ela foi atingida durante visita à família

  • Uma sargento da Marinha foi baleada no RJ, resultando na perda de seu bebê de quatro meses.
  • O ataque ocorreu durante uma visita à família em São João de Meriti.
  • Os criminosos dispararam contra ela sem aviso, e a polícia investiga o caso como tentativa de homicídio.
  • Quatro homens foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas na região, sendo investigados por ligação com o ataque.

 

Uma sargento da Marinha foi gravemente ferida em um ataque no Rio de Janeiro e perdeu seu bebê de quatro meses de gestação. O incidente ocorreu enquanto ela e o marido visitavam familiares em São João de Meriti, após se mudarem devido à violência na região.

Imagens de câmeras de segurança capturaram dois criminosos em uma moto parando ao lado do carro onde a vítima estava. Um dos suspeitos disparou contra ela sem qualquer aviso ou tentativa aparente de assalto.

A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio e analisa as motivações por trás do ato. Quatro homens foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas na área, sendo investigados por possível conexão com o ataque. As autoridades continuam examinando as gravações para esclarecer o crime.

O que aconteceu com a sargento da Marinha no Rio de Janeiro?

Uma sargento da Marinha foi gravemente ferida em um ataque e perdeu seu bebê de quatro meses de gestação.


Onde ocorreu o incidente que resultou na morte do bebê da sargento?

O incidente ocorreu em São João de Meriti, durante a visita da sargento e seu marido a familiares.

Como ocorreu o ataque contra a sargento?

Imagens de câmeras de segurança mostraram que dois criminosos em uma moto pararam ao lado do carro da sargento, e um deles disparou contra ela sem aviso prévio.


O que a polícia está fazendo em relação ao ataque?

A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio, prendeu quatro homens e apreendeu dois menores por tráfico de drogas na área, e está analisando as gravações para esclarecer o crime.

