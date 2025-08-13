Sargento da Marinha baleada no RJ perde bebê Grávida de quatro meses, ela foi atingida durante visita à família JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h10 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma sargento da Marinha foi baleada no RJ, resultando na perda de seu bebê de quatro meses.

O ataque ocorreu durante uma visita à família em São João de Meriti.

Os criminosos dispararam contra ela sem aviso, e a polícia investiga o caso como tentativa de homicídio.

Quatro homens foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas na região, sendo investigados por ligação com o ataque.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma sargento da Marinha foi gravemente ferida em um ataque no Rio de Janeiro e perdeu seu bebê de quatro meses de gestação. O incidente ocorreu enquanto ela e o marido visitavam familiares em São João de Meriti, após se mudarem devido à violência na região.

Imagens de câmeras de segurança capturaram dois criminosos em uma moto parando ao lado do carro onde a vítima estava. Um dos suspeitos disparou contra ela sem qualquer aviso ou tentativa aparente de assalto.

A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio e analisa as motivações por trás do ato. Quatro homens foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas na área, sendo investigados por possível conexão com o ataque. As autoridades continuam examinando as gravações para esclarecer o crime.

O que aconteceu com a sargento da Marinha no Rio de Janeiro?

Uma sargento da Marinha foi gravemente ferida em um ataque e perdeu seu bebê de quatro meses de gestação.

‌



Onde ocorreu o incidente que resultou na morte do bebê da sargento?

O incidente ocorreu em São João de Meriti, durante a visita da sargento e seu marido a familiares.

Como ocorreu o ataque contra a sargento?

Imagens de câmeras de segurança mostraram que dois criminosos em uma moto pararam ao lado do carro da sargento, e um deles disparou contra ela sem aviso prévio.

‌



O que a polícia está fazendo em relação ao ataque?

A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio, prendeu quatro homens e apreendeu dois menores por tráfico de drogas na área, e está analisando as gravações para esclarecer o crime.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!