Seleção Brasileira terá nova cor para camisa reserva Uniforme poderá ser diferente da bandeira do Brasil pela primeira vez JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h44 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camisa reserva da seleção brasileira deixa de ser azul e ganha cor inédita; confira

A seleção brasileira de futebol adotará um tom inédito para sua camisa reserva, que deixará de ser azul, de acordo com informações de um site internacional focado em uniformes esportivos. A diretoria da CBF precisa aprovar a nova tonalidade, que ainda não foi revelada.

O estatuto da Confederação Brasileira de Futebol permite que peças com cores diferentes das tradicionais sejam usadas, desde que tenham a aprovação oficial. A camisa será usada na próxima Copa do Mundo, e espera-se que não contenha nenhuma cor presente na bandeira do país.

Assista em vídeo - Camisa reserva da seleção brasileira deixa de ser azul e ganha cor inédita; confira

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!