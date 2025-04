Neste sábado (26), acontece o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense. Quem chegar à decisão, garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Oratório vai enfrentar o Independente. A TV Equinócio, afiliada da RECORD no Amapá, vai transmitir o jogo, ao vivo, a partir das 16 horas.



