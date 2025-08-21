Logo R7.com
Senado avança em projeto de voto impresso nas eleições

Proposta de voto impresso será analisada pelo plenário do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a implementação do voto impresso nas eleições, com uma votação apertada de 14 a 12. O projeto agora será discutido no plenário do Senado. Caso receba aprovação, retornará à Câmara para nova avaliação.

O Supremo Tribunal Federal já considerou a impressão do voto inconstitucional em 2013 e 2020. Além do voto impresso, o novo Código Eleitoral propõe reservar 20% das cadeiras do Congresso para mulheres, proibir o uso de inteligência artificial em campanhas políticas e afastar militares e juízes que se candidatem. Para entrar em vigor nas eleições de 2026, o código deve ser aprovado até outubro do ano anterior.

