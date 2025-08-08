Senado debate impeachment de Alexandre de Moraes e foro privilegiado Câmara aprova isenção do IR; Senado discute pautas polêmicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 22h50 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senado debate possível impeachment de Alexandre de Moraes, mas presidente Davi Alcolumbre se opõe à pauta.

Câmara aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos.

Discussões sobre fim do foro privilegiado devem ocorrer em breve, impactando parlamentares e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Anistia para participantes dos eventos de 8 de janeiro está em análise, mas detalhes ainda não definidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após intensas negociações, os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado foram desocupados. No Senado, a oposição afirma ter apoio suficiente para iniciar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Contudo, a decisão de pautar o tema cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se posiciona contra a discussão.

Na Câmara, sob a presidência de Hugo Mota, foi aprovada a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos em sessão remota. Mota negou qualquer acordo com a oposição para desocupar os plenários.

Negociações entre líderes partidários indicam que o projeto para acabar com o foro privilegiado será debatido em breve. Esta proposta pode afetar processos contra parlamentares e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro também está em discussão, embora seu alcance ainda não esteja definido.

Veja também

‌



Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dois aviões quase batem antes de decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo PM revela detalhes do caso de brasileira investigada por matar cinco filhos em Minas Gerais Homem acusado de matar morador de rua é preso em São Paulo Passarelas formadas por cordas viram solução para atropelamentos de animais em rodovias no RS Confira a previsão do tempo para esta sexta (08) Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, segundo SUS Quase 400 pessoas são presas durante operação de combate à violência contra a mulher no Brasil Polícia Militar realiza operação para prender suspeitos de roubo em Paraisópolis, na zona sul de SP Estados Unidos dobram recompensa por informações sobre paradeiro de Nicolás Maduro Minuto JR: homem é preso durante operação no Complexo da Pedreira no Rio de Janeiro Desmatamento no Cerrado cai pela primeira vez no Brasil desde 2019 Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes nos últimos dez anos no Brasil Benjamin Netanyahu diz que Israel pretende controlar toda a Faixa de Gaza Putin diz que pode se encontrar com Donald Trump para negociar possível fim da guerra da Ucrânia JR Dinheiro: 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro, aponta pesquisa Lula conversa com primeiro-ministro da Índia sobre taxas de 50% impostas pelos EUA Justiça torna réu ex-jogador de basquete preso por espancar a namorada dentro de elevador Lista de sobretaxas comerciais aplicadas pelos EUA entra em vigor nesta quinta-feira (07) Senadores de oposição alegam ter apoio para pedido de impeachment de Alexandre de Moraes Tarifaço: após reunião com governadores, Tarcísio de Freitas cobra ações do governo federal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!