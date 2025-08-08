Senado debate impeachment de Alexandre de Moraes e foro privilegiado

Senado debate possível impeachment de Alexandre de Moraes, mas presidente Davi Alcolumbre se opõe à pauta.
Câmara aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos.
Discussões sobre fim do foro privilegiado devem ocorrer em breve, impactando parlamentares e o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Anistia para participantes dos eventos de 8 de janeiro está em análise, mas detalhes ainda não definidos.
Após intensas negociações, os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado foram desocupados. No Senado, a oposição afirma ter apoio suficiente para iniciar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Contudo, a decisão de pautar o tema cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se posiciona contra a discussão.
Na Câmara, sob a presidência de Hugo Mota, foi aprovada a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos em sessão remota. Mota negou qualquer acordo com a oposição para desocupar os plenários.
Negociações entre líderes partidários indicam que o projeto para acabar com o foro privilegiado será debatido em breve. Esta proposta pode afetar processos contra parlamentares e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro também está em discussão, embora seu alcance ainda não esteja definido.
