Série destaca recuperação após enchentes no Rio Grande do Sul

'A Reconstrução' mostra como está o cavalo Caramelo, símbolo da devastação das chuvas no RS

A série A Reconstrução, disponível no PlayPlus, revisita locais de Porto Alegre afetados pelas enchentes de maio do ano passado, destacando o cavalo Caramelo como um símbolo de resistência. A produção documenta o impacto das chuvas no aeroporto Salgado Filho, nos estádios do Grêmio e Internacional, e no mercado público.

O mercado público de Porto Alegre permaneceu fechado por 41 dias devido à enchente. As obras de recuperação no aeroporto Salgado Filho envolveram investimentos superiores a R$ 550 milhões, permitindo que o local voltasse a operar desde outubro do ano passado.

Os estádios do Grêmio e do Internacional também foram severamente afetados. Os torcedores do Internacional puderam retornar ao estádio dois meses após a enchente, enquanto os do Grêmio aguardaram quatro meses para a reabertura da arena.

O cavalo Caramelo, que ficou preso em um telhado por quatro dias, tornou-se um símbolo da enchente. A série mostra o estado atual do animal, que está em recuperação após ter sido resgatado em condições debilitadas.

