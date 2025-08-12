Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Serra Catarinense registra frio intenso com geada

Camada de gelo cobre vegetação em São Joaquim

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Nesta segunda-feira (11), várias cidades da Serra Catarinense enfrentaram temperaturas negativas. Em São Joaquim, a vegetação ficou coberta por uma camada de gelo, com os termômetros marcando 2,5 graus negativos.

Urupema registrou a menor temperatura do estado, com 3 graus negativos, conforme dados da Epagri/Ciram. Apesar da ausência de neve, a geada cobriu os campos e atraiu turistas para a região.

Veja também


Influenciador é suspeito de expor menores de idade em show na internet

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.