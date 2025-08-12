Serra Catarinense registra frio intenso com geada

Nesta segunda-feira (11), várias cidades da Serra Catarinense enfrentaram temperaturas negativas. Em São Joaquim, a vegetação ficou coberta por uma camada de gelo, com os termômetros marcando 2,5 graus negativos.
Urupema registrou a menor temperatura do estado, com 3 graus negativos, conforme dados da Epagri/Ciram. Apesar da ausência de neve, a geada cobriu os campos e atraiu turistas para a região.
