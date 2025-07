Setores brasileiros pedem ação rápida contra tarifas dos EUA Empresários pressionam governo por diálogo imediato para evitar prejuízos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 00h11 (Atualizado em 23/07/2025 - 00h11 ) twitter

Tarifaço dos EUA: setores mais impactados pedem ao governo foco na negociação

Empresários brasileiros solicitam ao governo federal que inicie urgentemente negociações com os Estados Unidos para mitigar os efeitos das novas tarifas impostas por Donald Trump. A medida impacta significativamente setores como o de calçados, que destina 22% de suas exportações ao mercado americano, e o de madeira, que exporta até 95% de sua produção para os EUA.

O aumento tarifário de 50% ameaça causar perdas bilionárias ao Brasil, com potenciais danos de até R$175 bilhões em uma década, segundo a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Em caso de retaliação brasileira, as perdas podem alcançar R$260 bilhões e resultar no fechamento de quase dois milhões de empregos.

Os empresários destacam que a retaliação poderia elevar custos de importação e provocar uma reação em cadeia tarifária. Com a proximidade do início da vigência das tarifas, setores afetados apelam ao governo brasileiro, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, para que adotem uma postura diplomática com os EUA. Especialistas sugerem que evitar confrontos diretos e buscar soluções negociadas é o caminho mais eficaz para reduzir as tarifas.

