Polícia de SP prende integrante de quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo

A polícia de São Paulo prendeu um integrante de quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo. Uma das vítimas foi um deputado estadual. O criminoso ainda é suspeito de participar de uma tentativa de assalto que terminou com a morte de um agente de trânsito. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 23 relógios de luxo foram roubados no estado no primeiro trimestre deste ano. Alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.



