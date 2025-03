STF amplia abrangência do foro privilegiado e poderá julgar políticos mesmo após o fim do mandato JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 22h24 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h13 ) twitter

Por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal ampliou a abrangência do chamado foro privilegiado. Com isso, a Corte poderá julgar políticos como deputados, senadores e ministros, mesmo depois do fim do mandato. O entendimento aprovado no plenário virtual do STF estabelece que o foro será mantido quando o crime for cometido durante o exercício da função e tiver relação com o cargo.

