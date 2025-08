STF apoia Alexandre de Moraes e ignora sanções dos EUA Ministro reafirma continuidade das investigações sobre tentativa de golpe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 01h54 (Atualizado em 02/08/2025 - 01h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O STF apoia o ministro Alexandre de Moraes e reafirma a soberania do judiciário.

Moraes desconsidera sanções financeiras dos EUA e continua investigações sobre tentativa de golpe.

Luiz Roberto Barroso destaca a importância do tribunal na proteção da democracia brasileira.

President Lula e ministros discutem sanções em jantar, enquanto Eduardo Bolsonaro é criticado por seus ataques ao STF.

Ministro Alexandre de Moraes diz que vai ignorar sanções impostas pelos EUA

O Supremo Tribunal Federal retomou suas atividades após o recesso, com uma sessão que se transformou em um ato de apoio ao ministro Alexandre de Moraes e à soberania do judiciário no Brasil. Durante a cerimônia, Moraes afirmou que não considerará as sanções financeiras dos Estados Unidos e que as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado seguirão normalmente.

O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão referindo-se aos diversos ataques à democracia no Brasil ao longo da história, ressaltando o papel do tribunal em prevenir retrocessos. O ministro Gilmar Mendes também defendeu a justiça brasileira e criticou o deputado Eduardo Bolsonaro por promover ataques ao STF nos Estados Unidos.

Em um jantar no Palácio da Alvorada, o presidente Lula e seis ministros do STF discutiram as sanções contra Moraes. O ministro, com apoio da Advocacia-Geral da União, decidiu não acionar a justiça americana. O deputado Eduardo Bolsonaro foi procurado para comentar, mas não se manifestou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!