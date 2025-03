STF decide manter Dino e Moraes em julgamento de Bolsonaro Ministro André Mendonça foi o único a votar pelo impedimento dos colegas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 00h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

André Mendonça é o único a votar pelo impedimento de Moraes e Dino no julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal decidiu que os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes participarão do julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro e o general Braga Netto, apesar do voto contrário de André Mendonça. Mendonça argumentou que Moraes é vítima dos fatos investigados e que há uma ação penal contra Bolsonaro movida por Dino. No entanto, o STF rejeitou os recursos que pediam o impedimento de Dino e Moraes, permitindo que ambos integrem o julgamento previsto para a próxima semana.

Assista em vídeo - André Mendonça é o único a votar pelo impedimento de Moraes e Dino no julgamento de Bolsonaro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!