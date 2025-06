STJ marca julgamento do recurso de Robinho para agosto Defesa tenta reduzir pena por estupro coletivo cometido na Itália em 2013 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h16 ) twitter

O Superior Tribunal de Justiça agendou para o dia 6 de agosto o julgamento do recurso apresentado pelo ex-jogador Robinho. A defesa busca reduzir a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013 na Itália. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra essa solicitação. Robinho está detido desde março do ano passado na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.

Assista ao vídeo - STJ marca data do julgamento do recurso do ex-jogador Robinho

