Ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia mata ao menos 14 pessoas

Ao menos 14 pessoas morreram durante um ataque com drones e mísseis russos contra Kiev, capital da Ucrânia. As explosões provocaram incêndios em áreas residenciais. Um prédio foi parcialmente destruído, e equipes de resgate trabalharam para retirar os sobreviventes. Uma estação de metrô, usada como abrigo antiaéreo, também foi danificada. Segundo autoridades ucranianas, mais de 350 drones foram lançados, além de 16 mísseis.



