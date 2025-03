Submarino com cocaína é interceptado pela polícia portuguesa Operação conjunta detém cinco tripulantes e apreende quase sete toneladas de droga JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h18 ) twitter

Submarino com quase sete toneladas de cocaína é apreendido em alto-mar, em Portugal

Uma operação conjunta entre a Polícia Judiciária e a Marinha de Portugal resultou na apreensão de quase sete toneladas de cocaína em um submarino interceptado a cerca de 800 km dos Açores. A embarcação, que partiu do Brasil com destino à Europa, tinha cinco tripulantes de nacionalidades brasileira, colombiana e espanhola.

As autoridades portuguesas investigam a possível ligação dos detidos com o crime organizado no Brasil. A polícia destacou que esses submarinos são construídos ilegalmente por traficantes, utilizando tecnologia avançada para comunicação e permanência prolongada no mar.

No ano anterior, Portugal apreendeu mais de 23 toneladas de cocaína, a maior quantidade desde 2006, destacando o aumento das operações contra o tráfico internacional de drogas.

