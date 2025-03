Técnicos do Corinthians e Palmeiras dão detalhes de como será a final do Paulistão JR na TV|Do R7 14/03/2025 - 23h30 (Atualizado em 15/03/2025 - 18h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Domingo (16) é dia de Palmeiras e Corinthians. Os rivais se enfrentam na primeira partida da final do Paulistão ao vivo na RECORD, no R7 e no PlayPlus a partir das 18h. Nesta sexta (14), os técnicos e jogadores das duas equipes deram uma prévia de como vai ser essa grande final. Os protagonistas dessa decisão estiveram em um evento na Federação Paulista de Futebol. As equipes de arbitragem das finais também foram divulgadas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD