Tecnologia da Anatel agiliza atendimento de emergências em São Paulo Sistema permite localização precisa via celular em casos de emergência JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h26 )

Nova tecnologia autorizada pela Anatel agiliza atendimento das chamadas de emergência

Uma nova tecnologia autorizada pela Anatel está transformando o atendimento a chamadas de emergência em São Paulo e outros estados. O sistema identifica a localização das vítimas por meio do sinal do celular, utilizando dados de redes Wifi, GPS, torres de celular e sensores.

Esse recurso é crucial para aumentar a eficiência dos atendimentos quando quem liga não sabe informar sua localização. Assim, viaturas podem chegar rapidamente ao local exato da emergência. Um exemplo disso foi um caso de atropelamento em que a vítima não conseguiu fornecer o endereço, mas o sistema identificou automaticamente a localização.

Além de São Paulo, o sistema já está operando no Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Essa tecnologia assegura que mesmo em situações de nervosismo ou desconhecimento do endereço, as pessoas possam receber atendimento eficaz e seguro.

